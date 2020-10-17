Дмитрий Гунько: «Почему бы Мозесу не выйти сегодня в старте? Он футболист высочайшего класса»

Бывший главный тренер «Химок» и академии «Спартака» Дмитрий Гунько в беседе с «СЭ» прокомментировал потенциальное участие Виктора Мозеса в матче между подмосковной команде и красно-белыми в 11-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Почему вы не думаете, что Мозес может вообще не выйти играть? Мы же не знаем, в каком состоянии приехал футболист, и какие внутренние мотивы там ставить, не ставить, в зависимости от контекста ситуации, в которой находится команда «Спартак», — сказал «СЭ» Гунько. — Но, допустим, травма у Урунова, Джикия не может сыграть и еще, может быть, есть какие-то внутренние потери, о которых мы не знаем. И ситуация складывается так, что Мозес приехал в хорошем состоянии, почему бы ему не сыграть в старте? Все-таки он футболист высочайшего класса, поэтому как там будет, повторюсь, будет зависеть от контекста ситуации, в которой находится «Спартак». Если он появится на поле, то, конечно, вначале будут сложности в быстроте принятия решений, потому что партнеров по команде Мозес не знает и не знает действий, которых можно ожидать от тех, кто на поле. (Екатерина Звенигородская)