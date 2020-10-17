Дмитрий Гунько: «Почему бы Мозесу не выйти сегодня в старте? Он футболист высочайшего класса»
Бывший главный тренер «Химок» и академии «Спартака» Дмитрий Гунько в беседе с «СЭ» прокомментировал потенциальное участие Виктора Мозеса в матче между подмосковной команде и красно-белыми в 11-м туре Тинькофф чемпионата России.
— Почему вы не думаете, что Мозес может вообще не выйти играть? Мы же не знаем, в каком состоянии приехал футболист, и какие внутренние мотивы там ставить, не ставить, в зависимости от контекста ситуации, в которой находится команда «Спартак», — сказал «СЭ» Гунько. — Но, допустим, травма у Урунова, Джикия не может сыграть и еще, может быть, есть какие-то внутренние потери, о которых мы не знаем. И ситуация складывается так, что Мозес приехал в хорошем состоянии, почему бы ему не сыграть в старте? Все-таки он футболист высочайшего класса, поэтому как там будет, повторюсь, будет зависеть от контекста ситуации, в которой находится «Спартак». Если он появится на поле, то, конечно, вначале будут сложности в быстроте принятия решений, потому что партнеров по команде Мозес не знает и не знает действий, которых можно ожидать от тех, кто на поле. (Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.