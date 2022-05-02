Губерниев: «Дзюба в последнее время не держит удар. Ему нужно обижаться на себя»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на комментарий нападающего «Зенита» Артема Дзюбы об игровом времени в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«На обиженных воду возят! Если он был игроком основного состава, Семак же себе не враг, чтобы принимать необдуманные решения. Дзюба чувствует в себе силу, он хороший футболист, но в последнее время, кажется, не держит удар. Спор Геничу проиграл, условие не выполнил, теперь еще на тренера обиделся. Надо просто в футбол ему лучше играть, вот и все. Он хороший футболист, но надо еще лучше. Выходит на замену, приносит пользу команде, но тренер не считает нужным выпускать его в основе, ну и что? Видите, его Сергеев из состава вытесняет, поэтому он может обижаться на кого угодно, но в первую очередь, Артему обижаться стоит на себя», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Губерниев также предположил, чем Дзюба может быть еще полезен в футбольной сфере.

«Можно поменять ему команду, Артема всегда ждут в «Металлисте» из Королева. Он будет там с первых минут выступать, может даже эту команду содержать, платить там футболистам, польза хоть какая-то будет от его денег. Еще есть такая замечательная команда — футбольный клуб «Майский», он там тоже пригодится сто процентов плюс там тренер хороший, Артем на него обижаться не будет», — добавил Губерниев.

В комментариях к посту Артема Дзюбы в социальных сетях болельщица «Зенита» заявила о несправедливом количестве игрового времени, которое нападающий провел в матче против «Локомотива». Дзюба ответил: «Очень, очень обидно».