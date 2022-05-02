Газизов о финансовой ситуации «Уфы»: «У нас все нормально»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

«Я не опровергал информацию о том, что «Уфы» может не стать зимой. Я сказал, что в финансовом плане у нас все нормально. И сейчас я то же самое говорю — у нас все нормально. Может ли что-то измениться? Давайте пока подождем, хорошо?» — приводит слова Газизова «Чемпионат».

После матча с «Химками» (1:1) Газизов заявил, что в случае вылета «Уфы» в ФНЛ команды не станет.

«Уфа» набрала 23 очка в 27 встречах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. По регламенту клубы, занявшие 15-е и 16-е места, автоматически вылетают в ФНЛ.