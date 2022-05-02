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Газизов о финансовой ситуации «Уфы»: «У нас все нормально»

Газизов заявил, что в финансовом плане у «Уфы» все нормально
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

«Я не опровергал информацию о том, что «Уфы» может не стать зимой. Я сказал, что в финансовом плане у нас все нормально. И сейчас я то же самое говорю — у нас все нормально. Может ли что-то измениться? Давайте пока подождем, хорошо?» — приводит слова Газизова «Чемпионат».

После матча с «Химками» (1:1) Газизов заявил, что в случае вылета «Уфы» в ФНЛ команды не станет.

«Уфа» набрала 23 очка в 27 встречах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. По регламенту клубы, занявшие 15-е и 16-е места, автоматически вылетают в ФНЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4683163-gendirektor-ufy-gazizov-o-finansovoj-situacii-v-klube-u-nas-vsyo-normalno.html
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РПЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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