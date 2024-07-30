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Губерниев: «Барко начал оправдывать деньги, которые «Спартак» заплатил за него»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев отметил игру новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Чтобы мы могли оценить настоящую силу «Спартака», у них должны быть в соперниках «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар». Вот когда красно-белые сыграют с ними, тогда будет понятно, куда движется команда. Барко — отличный футболист, который забил прекрасный гол. Раз он забил, то уже начал оправдывать деньги, которые «Спартак» заплатил за него», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Барко отличился ударом со штрафного в матче 2-го тура чемпионата России против «Химок» (3:1).

«Спартак» с тремя баллами располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые дома примут «Крылья Советов».

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Эсекьель Барко
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