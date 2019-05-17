Динияр Билялетдинов: "Руководители "Спартака" повели себя солидно при расторжении контракта"

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" рассказал, как происходило расторжение контракта с красно-белыми.

– Как разрывали контракт со "Спартаком"?

– На "флажке". Поступило предложение от "Рубина", который хотел заявить меня на Лигу Европы, а времени оставалось в обрез. Утром приехал в спартаковский офис к Сергею Родионову, договорились, что все пополам.

– То есть?

– Мне выплачивают зарплату за три месяца, и отчаливаю. "Спартаку"– то еще полгода принадлежал. Руководители клуба повели себя солидно, быстро оформили документы, за что им благодарен. В тот же вечер прилетел в Казань, подписал контракт, и "Рубин" успел внести меня в заявку. (Юрий Голышак/Александр Кружков)

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