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«Динамо» — «Рубин»: Фомин увеличил счет в матче

15:16
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отметился голом в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

23-летний хавбек забил на 55-й минуте и сделал счет 3:1.

Динамо — Сочи

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