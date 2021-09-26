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Лещенко — о победе «Динамо»: «Появляется футбол хорошего европейского класса»

16:13
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лев Лещенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу московской команды над «Рубином» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Прекрасная победа! Ребята хорошо двигаются, команда выходит на хороший уровень. В концовке немного выдохлись, но это естественно. Скамейка у «Динамо» не очень большая. Надо подтягивать молодежь. График серьезный. На данный момент команда очень симпатична. Появляется футбол хорошего европейского класса. Шварц — молодец! Грулев забил хороший гол, Фомин тоже прекрасно сыграл головой. Мне очень приятно видеть такую команду», — сказал Лещенко «СЭ».

Также Лещенко оценил перспективы «Динамо» в борьбе за чемпионство.

«Будет очень сложно. «Зенит» по подбору игроков никому не уступает. Отрыв сейчас 4 очка. Посмотрим, как будет играть «Зенит». Если они будут оступаться, то шансы есть. Если клуб попадет в еврокубки, то это будет очень хорошо для развития команды», — добавил Лещенко.

«Динамо» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» располагается на пятой строчке с 14 баллами.

Динамо — Рубин

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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