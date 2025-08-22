«Динамо» расторгло контракт с Лаксальтом

Московское «Динамо» объявило об уходе защитника Диего Лаксальта. Бело-голубые и 32-летний футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Лаксальт выступал за «Динамо» с лета 2021 года. За четыре сезона он провел 78 матчей за команду во всех турнирах, отметившись пятью результативными передачами. Вместе с бело-голубыми уругвайский защитник дважды стал бронзовым призером чемпионата России.

Ранее в своей карьере футболист играл за «Селтик», «Торино», «Милан», «Дженоа», «Эмполи», «Болонью» и «Дефенсор Спортинг».

За главную сборную Уругвая на счету защитника 24 матча.