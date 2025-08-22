Быстров ответил на вопрос, что бы на месте Аршавина спросил в интервью у Овечкина

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос, что бы на месте Андрея Аршавина, бравшего интервью у Александра Овечкина, спросил у лучшего снайпера НХЛ всех времен и что думает о его рекорде.

— Аршавин недавно брал вместе с Никитой Филатовым интервью у Александра Овечкина и потом признался, что перед разговором прилично волновался. Вы бы на его месте — тоже?

— Я не на его месте и интервью, слава Богу, не беру. Если когда-нибудь удастся — потом расскажу, как себя чувствовал. Хотя можно немного накатить — и все волнение уйдет, ха-ха!

— Смотрели ли эти блоги из поездки Аршавина и Филатова по Северной Америке?

— Мне их хватает в жизни — и одного, и второго (во время нашей беседы Аршавин прошел мимо, увидел наше интервью и засмеялся: «Отпустите его — он так домой никогда не попадет!». — Прим. И.Р.). Еще и ролики их смотреть — ну его нафиг, ха-ха! Я же не самоубийца!

— О чем бы вы сами спросили Овечкина?

— Чего его спрашивать? Ему достаточно пожать руку и уже можно быть довольным. Без всяких вопросов.

— Поражает, что есть человек, который смог забить почти 900 голов в НХЛ и побить рекорд Уэйна Гретцки?

— Пока это с трудом воспринимается как реальность. Но это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну.

— Знакомы с ним?

— Выпивали пару раз в общей компании.

— Какое впечатление произвел?

— Отличное!