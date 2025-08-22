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Быстров ответил на вопрос, что бы на месте Аршавина спросил в интервью у Овечкина

Игорь Рабинер
Обозреватель

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос, что бы на месте Андрея Аршавина, бравшего интервью у Александра Овечкина, спросил у лучшего снайпера НХЛ всех времен и что думает о его рекорде.

— Аршавин недавно брал вместе с Никитой Филатовым интервью у Александра Овечкина и потом признался, что перед разговором прилично волновался. Вы бы на его месте — тоже?

— Я не на его месте и интервью, слава Богу, не беру. Если когда-нибудь удастся — потом расскажу, как себя чувствовал. Хотя можно немного накатить — и все волнение уйдет, ха-ха!

— Смотрели ли эти блоги из поездки Аршавина и Филатова по Северной Америке?

— Мне их хватает в жизни — и одного, и второго (во время нашей беседы Аршавин прошел мимо, увидел наше интервью и засмеялся: «Отпустите его — он так домой никогда не попадет!». — Прим. И.Р.). Еще и ролики их смотреть — ну его нафиг, ха-ха! Я же не самоубийца!

— О чем бы вы сами спросили Овечкина?

— Чего его спрашивать? Ему достаточно пожать руку и уже можно быть довольным. Без всяких вопросов.

— Поражает, что есть человек, который смог забить почти 900 голов в НХЛ и побить рекорд Уэйна Гретцки?

— Пока это с трудом воспринимается как реальность. Но это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну.

— Знакомы с ним?

— Выпивали пару раз в общей компании.

— Какое впечатление произвел?

— Отличное!

Андрей Аршавин и&nbsp;Владимир Быстров.«Аршавин через 10 лет будет президентом «Зенита». Вторая часть интервью с Владимиром Быстровым
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Александр Овечкин
Андрей Аршавин
Владимир Быстров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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