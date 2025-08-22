Быстров ответил на вопрос, что бы на месте Аршавина спросил в интервью у Овечкина
Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» ответил на вопрос, что бы на месте Андрея Аршавина, бравшего интервью у Александра Овечкина, спросил у лучшего снайпера НХЛ всех времен и что думает о его рекорде.
— Аршавин недавно брал вместе с Никитой Филатовым интервью у Александра Овечкина и потом признался, что перед разговором прилично волновался. Вы бы на его месте — тоже?
— Я не на его месте и интервью, слава Богу, не беру. Если когда-нибудь удастся — потом расскажу, как себя чувствовал. Хотя можно немного накатить — и все волнение уйдет, ха-ха!
— Смотрели ли эти блоги из поездки Аршавина и Филатова по Северной Америке?
— Мне их хватает в жизни — и одного, и второго (во время нашей беседы Аршавин прошел мимо, увидел наше интервью и засмеялся: «Отпустите его — он так домой никогда не попадет!». — Прим. И.Р.). Еще и ролики их смотреть — ну его нафиг, ха-ха! Я же не самоубийца!
— О чем бы вы сами спросили Овечкина?
— Чего его спрашивать? Ему достаточно пожать руку и уже можно быть довольным. Без всяких вопросов.
— Поражает, что есть человек, который смог забить почти 900 голов в НХЛ и побить рекорд Уэйна Гретцки?
— Пока это с трудом воспринимается как реальность. Но это «бомба», что русский, играя в Америке, смог такое сделать и так поддержать нашу страну.
— Знакомы с ним?
— Выпивали пару раз в общей компании.
— Какое впечатление произвел?
— Отличное!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0