«Динамо» на своем поле примет «Пари НН» в 6-м туре чемпионата России в субботу, 23 августа. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Динамо» — «Пари НН» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 20:45. Динамо (Москва)

По итогам 5-ти туров РПЛ бело-голубые набрали пять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Клуб из Нижнего Новгорода с 3-я баллами идет на 15-й строчке в чемпионате России.

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