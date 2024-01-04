«Динамо»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

11 января футболисты «Динамо» выйдут из зимнего отпуска. В этот день игроки примут участие в медицинском обследовании. 13 января команда отправится на сбор в Доху (Катар).

Первый тренировочный сбор завершится 25 января. Планируется, что во время него команда тренера Марцела Лички проведет одну контрольную игру.

Второй сбор «Динамо» состоится в турецком Белеке с 31 января по 13 февраля. Третий пройдет тоже в Белеке — с 16 по 25 февраля. Во время двух последних сборов будет сыграно 10 товарищеских матчей.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 18 туров. Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

«Зенит»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы