Игнатьев назвал правильным решение «Зенита» отдать Ренана в аренду

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением о последних новостях из стана «Зенита».

«Правильное ли решение отдать Ренана в аренду? Конечно, правильное. Зачем команде футболист, который не соответствует ее назначению и является балластом? На его место надо искать другого подходящего кандидата. Те деньги, которые высвободились, необходимо направить в это русло. Нужен человек, который будет приносить пользу. Какие позиции нуждаются в усилении? У «Зенита» состав лучше, чем у многих в РПЛ, но с уходом Малкома, Кузяева команда многое потеряла. Нужно усиление в некоторых позициях, причем хорошего уровня, а не просто для конкуренции. Нужно качество», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» объявил об аренде 20-летнего бразильца в ночь на 4 января. Арендное соглашение действует до конца 2024 года.

Ренан играл за «Зенит» с января 2023 года. Защитник провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.