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Сегодня, 18:53

Юран рассказал, как Романцев позволил ему устроить взбучку футболистам «Спартака» в матче Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран вспомнил о разговоре с экс-наставником «Спартака» Олегом Романцевым в матче Лиги чемпионов.

«После первого тайма матча группового этапа Лиги чемпионов сезона-1995/96 с «Русенборгом» мы уступали со счетом 0:2. Сидя в раздевалке, я заметил, как некоторые ребята поникли. У меня внутри все взорвалось: «Мы что, проиграем этим рыбакам и лыжникам?» Слышу, Олег Романцев говорит Георгию Ярцеву: «Пойдем отсюда — Юран разберется». Подошел к парням, обнял каждого и призвал собраться. В итоге мы выиграли ту встречу — 4:2, а Олег Иванович сказал, что я его обманул, поскольку обещал, что команда забьет три», — приводит слова Юрана RT.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1254160-yuran-romancev-spartak
Олег Романцев
Сергей Юран
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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