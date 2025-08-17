ЦСКА впервые с 1999 года забил три мяча в первом тайме матча с «Динамо»

ЦСКА после первого тайма на выезде громит московское «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ — 3:0.

Армейцы забили три мяча в ворота бело-голубых за первый тайм впервые с 1999 года, сообщает Opta Sports. Тогда ЦСКА разгромил «Динамо» со счетом 4:1.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.