Смолов сделал предложение своей девушке? На ее пальце заметили обручальное кольцо

Диджей Карина Истомина, с которой, по слухам, встречается нападающий «Динамо» Федор Смолов, появилась на публике с обручальным кольцом, сообщает Super.ru.

Карина Истомина с обручальным кольцом. Фото Telegram

Обручальное кольцо Карины Истоминой. Фото Telegram

Ранее Истомина выкладывала фотографии со Смоловым в соцсетях. Кроме того, они неоднократно переписывались в комментариях к постам друг друга.

Также пресс-служба «Динамо» выпускала видео-ролик, в котором футболист снимался вместе с девушкой. Сообщалось, что они состоят в романтических отношениях с весны этого года.