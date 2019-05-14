Депутат Госдумы полагает, что Кокорин и Мамаев получили невысокие сроки из-за своей известности

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев могли получить высокие сроки за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, если бы не являлись известными футболистами, информирует "РИА Новости".

8 мая Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а Мамаев – к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован до 18 мая.

– Ребята отделались легким испугом, потому что статья предусматривает гораздо более суровое наказание. То, что они футболисты, не освобождает от ответственности. Полтора года – это не 7 лет, которые могли получить. Они получили невысокий срок благодаря тому, что они известные футболисты. Более того, понятно, что все это в назидание другим молодым ребятам, которые должны понимать, что ответственность неминуемо настигнет любого, на какой бы ты вершине ни был, – цитирует Свищева "РИА Новости".

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