Цыпченко — о возможном возвращении Сергеева в «Крылья»: «Мы точно были бы не против»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко после матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) поделился мнением о возможном возращении форварда Ивана Сергеева в самарский клуб.

— Объективно «Зенит» — самая сильная команда нашего чемпионата, — приводит слова Цыпченко Metaratings.ru. — Они это доказывают уже на протяжении шести лет. Не сказать, что «Зенит» удивляет. Могу сказать от себя, что я рад за Глушенкова, что он так влился в команду.

— Пообщались с ним?

— Говорили и до, и после матча. Нам много есть о чем пообщаться. Если вкратце, он рад, что я вернулся на поле. А я рад, что ему удается так хорошо выступать за «Зенит», чего я и желаю ему в дальнейшем.

— Вы будете рады, если Иван Сергеев вернется в «Крылья»? Ждете этого?

— Да. Мы точно были бы не против.

Сергеев выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2021 годах, установив бомбардирский рекорд первой лиги. Летом 2021 года 29-летний россиянин перешел в «Зенит».