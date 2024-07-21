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Цыпченко — о возможном возвращении Сергеева в «Крылья»: «Мы точно были бы не против»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко после матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) поделился мнением о возможном возращении форварда Ивана Сергеева в самарский клуб.

— Объективно «Зенит» — самая сильная команда нашего чемпионата, — приводит слова Цыпченко Metaratings.ru. — Они это доказывают уже на протяжении шести лет. Не сказать, что «Зенит» удивляет. Могу сказать от себя, что я рад за Глушенкова, что он так влился в команду.

— Пообщались с ним?

— Говорили и до, и после матча. Нам много есть о чем пообщаться. Если вкратце, он рад, что я вернулся на поле. А я рад, что ему удается так хорошо выступать за «Зенит», чего я и желаю ему в дальнейшем.

— Вы будете рады, если Иван Сергеев вернется в «Крылья»? Ждете этого?

— Да. Мы точно были бы не против.

Сергеев выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2021 годах, установив бомбардирский рекорд первой лиги. Летом 2021 года 29-летний россиянин перешел в «Зенит».

Источник: РБ Спорт
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Дмитрий Цыпченко
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Чистяков назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Источник: Дзюба может перейти в клуб медиалиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

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