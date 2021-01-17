ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью экс-футболиста армейцев Родина

ЦСКА выразил соболезования в связи со смертью экс-игрока команды Сергея Родина.

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со скоропостижной смертью нашего воспитанника Сергея Родина, который ушел из жизни накануне в возрасте 39 лет», — говорится в публикации в официальном Twitter армейцев.

#ЦСКА выражает соболезнования в связи со скоропостижной смертью нашего воспитанника Сергея Родина, который ушел из жизни накануне в возрасте 39 лет ? — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021

Родин в ЦСКА начинал карьеру, но сыграл за первую команду армейцев только семь матчей. Впоследствии он выступал в составе «Кубани», «Кристалла», «Металлург-Кузбасса», «Видного», «Анжи», «Сокола» и «Спортакадемклуба».

Также в карьере Родина были выступления за юношескую и молодежную сборные России.