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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью экс-футболиста армейцев Родина

15:44
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ЦСКА выразил соболезования в связи со смертью экс-игрока команды Сергея Родина.

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со скоропостижной смертью нашего воспитанника Сергея Родина, который ушел из жизни накануне в возрасте 39 лет», — говорится в публикации в официальном Twitter армейцев.

Родин в ЦСКА начинал карьеру, но сыграл за первую команду армейцев только семь матчей. Впоследствии он выступал в составе «Кубани», «Кристалла», «Металлург-Кузбасса», «Видного», «Анжи», «Сокола» и «Спортакадемклуба».

Также в карьере Родина были выступления за юношескую и молодежную сборные России.

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