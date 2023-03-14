ЦСКА проведет товарищеский матч с 2DROTS из медиалиги

ЦСКА проведет товарищеский матч с командой медиалиги 2DROTS, сообщил глава МФЛ Николай Осипов на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Встреча должна пройти в субботу, 25 марта, во время перерыва на матчи сборных.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 19 матчах.

В сезоне-2022/23 в FONBET Кубке России 2DROTS вылетел в 1/128 финала, проиграв «Текстильщику» (1:1, пенальти — 3:5).