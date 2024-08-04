ЦСКА — «Оренбург»: Дивеев оформил дубль

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 4:1.

Футболист отметился на 59-й минуте. Первый гол он забил на 30-й минуте.