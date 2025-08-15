Футбол
15 августа, 23:14

Дзюба опубликовал видеопослание к хейтерам: «Бейте меня, ненавидьте меня — мне плевать на вас!»

Алина Савинова

Форвард «Акрона» Артем Дзюба выложил в своем Telegram-канале видео, обратившись к хейтерам.

На ролике запечатлены моменты празднования футболистом голов. Видео сопровождается музыкальной композицией американского певца Майкла Джексона «They don't care about us» («Им наплевать на нас»).

«Бейте меня, ненавидьте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня. Все меня обманывают! Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: «Мне плевать на вас!» — говорится в тексте, размещенном на видео.

Нападающий выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Ранее он играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». 36-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и национальной команды.

  • vit 72

    Кому ты нужен?)))

    16.08.2025

  • Yorik088

    Хейтеры: а кто такой Цзюба???

    16.08.2025

  • spar001

    бейте меня, пинайте меня... Оо да, еще... еще:grin:...

    16.08.2025

  • Борис Игоревич

    Если наплевать на хейтеров, то зачем писать так много и так бессвязно? Дзюба конечно тот ещё клоун.. Но и его КБ визави - не лучше. Разница между ними в том , что Дзюба добился в нашем футболе многого, рекорды его никуда не денутся. А вот облающевая его КБ шелупонь как была мелкой поросячьей быдлотой , так ею и останется.. :smile:

    16.08.2025

  • Гончар

    Эко его торкнуло.Заканчивал бы он с запрещёнными веществами.

    16.08.2025

  • Georgy Fedyanin

    Что-то дзюбов стало много, тьфу на них.

    16.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Че у него опять полыхнуло-то? Боится забвения или реально кто-то ему пердак подорвал?

    16.08.2025

  • prosvet81

    с больного можно взять только две вещи ...анализы и согласие на лечение

    16.08.2025

  • Valekka

    А каждый,более тупой дежурит и ждёт про Артёма пост,чтобы показать свою неограниченную тупость!

    16.08.2025

  • Valekka

    Потому что вот тагие Го...доны сидят возле мониторов и с телефонами,нервно покусывая ногти и ждут,когда же про него что-то появится и будет возможность рот освободить!!

    16.08.2025

  • alex-ls

    не плачь малышка, стань уже взрослой

    16.08.2025

  • alex-ls

    "закусывать надо!" (с)

    16.08.2025

  • отец FrankenShteina

    Только забывать стали и вот опять.

    16.08.2025

  • AlesAxl

    К Дзюбе равнодушен. Кто он такой, чтобы его ненавидеть? Неинтересен, от слова совсем

    16.08.2025

  • Semen Semenov

    А ты дебил мясной

    16.08.2025

  • Игорь Малышев

    Да наверняка ему в соцсетях опять написали кучу гадостей представители кб-сообщества. Он и ответил.

    16.08.2025

  • Игорь Малышев

    Лучший снайпер за всю историю РПЛ, позволь напомнить.

    16.08.2025

  • Игорь Малышев

    Дзюба - лучший снайпер за историю РПЛ. А Дядюн, хм...

    16.08.2025

  • Игорь Малышев

    "Всегда"? Когда он в Спартаке играл, ты такие же предъявы тут писал?

    16.08.2025

  • Игорь Малышев

    Против игроков Зенита периодически организовывались травли. Аршавин, Кержаков, Дзюба... Ведущие игроки сборной, на секунду. И организовывал эту травлю один КБ клуб, который с некоторых пор называют хохлами российского футбола.

    16.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Позор рукаку

    16.08.2025

  • Саша

    Каждый раз, когда Дзюба хочет напомнить о себе, чтобы хейтеры его не забывали, вспоминается фраза Василия Уткина: "Годин, ты никогда не будешь Дядюн!" Да, и не только Годин, но и Дзюба никогда не будут Дядюн. Жаль, что Дядюн так быстро завершил карьеру футболиста.

    16.08.2025

  • Семён Фадеич

    Не поспоришь. Просто ни скандалов, ни хейта, а тут раз и в пятницу вечером такой неадекватный пост от него.

    16.08.2025

  • Gordon

    Вот лучше бы пил. Тогда, глядишь, и не нёс бы столько дури, понтов и гадости.

    16.08.2025

  • Gordon

    Ага. Именно поэтому выложил вот это вот на всеобщее обозрение:))))) Фантастический гражданин. Как только общественность хоть на чуть-чуть забудет о некоторых его... Ну ладно, качествах, он мигом напомнит :))

    16.08.2025

  • Семён Фадеич

    Перепил.

    16.08.2025

  • Bes10

    дрочер о и есть дрочер

    16.08.2025

  • Сергей Макурин

    Когда про него перестают вспоминать, он сам о себе напоминает.

    16.08.2025

  • Alexander Petrov

    Был Шлюба гав@ном всегда! Да и каждая его выходка показывает какой же он тупой!

    16.08.2025

  • Berkut-7

    Дзюба-Ломайте меня полностью! Болельщик-Зачем? Дзюба-Я хочу , чтобы ты ломал меня.

    16.08.2025

  • Denissimo

    Не хейтер. Но тоже плевать на тебя.

    15.08.2025

  • marchela13

    Да ты самый настоящий чмошник. Дрочило одним словом.

    15.08.2025

    • В «Локомотиве» опровергли интерес к защитнику «Пари НН» Шнапцеву

    ЦСКА объявил о подписании Руиса из «Мильонариоса»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

