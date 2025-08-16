Футбол
16 августа, 07:47

Потенциальный новичок ЦСКА Жоао Виктор прибыл в Москву для завершения перехода

Микеле Антонов
Корреспондент
Жоао Виктор.
Фото «СЭ»

Защитник «Васко Да Гама» Жоао Виктор прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

Ранее «СЭ», сообщал, что Жоао Виктор перейдет в ЦСКА за 4,5 миллиона евро. При этом с защитником согласован трехлетний контракт.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 5 миллионов евро.

В этом сезоне Виктор сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Жоао Виктор.ЦСКА нашел замену Виллиану Роше. Что известно о Жоао Викторе — бразильце из «Васко да Гама»?
