Потенциальный новичок ЦСКА Жоао Виктор прибыл в Москву для завершения перехода

Защитник «Васко Да Гама» Жоао Виктор прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

Ранее «СЭ», сообщал, что Жоао Виктор перейдет в ЦСКА за 4,5 миллиона евро. При этом с защитником согласован трехлетний контракт.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 5 миллионов евро.

В этом сезоне Виктор сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.