Медина: «Рад забить первый гол за «Спартак». Адаптация проходит хорошо»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ. Эта встреча стала дебютной для игрока за красно-белых, он отличился забитым голом.

— Спасибо за поздравления. Я чувствую себя хорошо, счастлив. Рад, что мы возглавляем турнирную таблицу и рад забить первый гол за «Спартак». Мы заслужили сегодня победу.

— Как ваше здоровье?

— Я в порядке. Адаптация в «Спартаке» тоже проходит хорошо.

Медина перешел в «Спартак» 10 июля 2023 года, 26-летний парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.