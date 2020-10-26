Стали известны составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 12-го тура Тинькофф-чемпионата России. С первых минут на поле появятся Алан Дзагоев и Мариу Фернандес. Последний в расположении сборной России сдавал подозрительный тест на коронавирус и не играл с 3 октября.

За «Арсенал» с первых минут выйдет экс-форвард ЦСКА Кирилл Панченко.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Дзагоев, Обляков, Влашич, Зайнутдинов, Чалов, Эджуке.

Запасные — Тороп, Васин, Котин, Ахметов, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Сигурдссон, Шкурин, Гайч.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушичи, Э. Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.

Запасные — Нигматуллин, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачев, Хлусевич, К. Кангва, Минаев.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.