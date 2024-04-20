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Сегодня, 20:30

«Ростов» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» и «Спартак» сыграют 21 апреля в матче 25 тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Спартака» Манфред Угальде.
Манфред Угальде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

21 апреля «Ростов» на своем поле встретится со «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Ростов Арена» начнется в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Ростов» — «Спартак» бесплатно пройдет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 20.15 мск. Игру также покажут в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка между «Ростовом» и «Спартаком». В матч-центре будут доступны ключевые события игры 25-го тура РПЛ.

12 ноября 2023 года в 15-м туре РПЛ «Спартак» дома в Москве одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1.

Команда главного тренера Валерия Карпина находится на восьмом месте с 34 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет на седьмой строчке с 35 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Семшов допустил, что может завершить тренерскую карьеру
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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