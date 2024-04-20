«Ростов» и «Спартак» сыграют 21 апреля в матче 25 тура РПЛ

21 апреля «Ростов» на своем поле встретится со «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Ростов Арена» начнется в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Ростов» — «Спартак» бесплатно пройдет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 20.15 мск. Игру также покажут в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка между «Ростовом» и «Спартаком». В матч-центре будут доступны ключевые события игры 25-го тура РПЛ.

12 ноября 2023 года в 15-м туре РПЛ «Спартак» дома в Москве одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1.

Команда главного тренера Валерия Карпина находится на восьмом месте с 34 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет на седьмой строчке с 35 баллами.

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