Чочиев — о начале дружбы с Кокориным: «Он всегда больше общался с нами, с осетинами»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о том, как подружился с нападающим «Ариса» Александром Кокориным.

«Когда я пришел в академию «Локо», Саня уже был там. Мы сразу нашли общий язык. Он всегда больше общался с нами, с осетинами. Ника Пилиев, я, Гатаговы, Мага Муслимов и Саша. Это была наша компания. Бывало, родители присылали нам деньги, и мы вместе тратили их на всех. Покупали пиццу, сникерсы и все делили на всех. Саша — спокойный, я — взрывной, эмоциональный. У нас были одинаковые взгляды на многие вещи: нравились одни и те же телефоны, игры, одежда. У Саши были кавказские понятия. Все свободное время мы проводили вдвоем. Часто играли в соньку», — приводит Sport24 слова Чочиева.

Чочиев и Кокорин вместе выступали за молодежную команду «Локомотива». Полузащитник «Алании» был одним из тех людей, кто поддержал Кокорина в ситуации с арестом в 2018 году.