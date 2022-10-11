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11 октября, 10:48

Чочиев — о начале дружбы с Кокориным: «Он всегда больше общался с нами, с осетинами»

Алина Савинова
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Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал о том, как подружился с нападающим «Ариса» Александром Кокориным.

«Когда я пришел в академию «Локо», Саня уже был там. Мы сразу нашли общий язык. Он всегда больше общался с нами, с осетинами. Ника Пилиев, я, Гатаговы, Мага Муслимов и Саша. Это была наша компания. Бывало, родители присылали нам деньги, и мы вместе тратили их на всех. Покупали пиццу, сникерсы и все делили на всех. Саша — спокойный, я — взрывной, эмоциональный. У нас были одинаковые взгляды на многие вещи: нравились одни и те же телефоны, игры, одежда. У Саши были кавказские понятия. Все свободное время мы проводили вдвоем. Часто играли в соньку», — приводит Sport24 слова Чочиева.

Чочиев и Кокорин вместе выступали за молодежную команду «Локомотива». Полузащитник «Алании» был одним из тех людей, кто поддержал Кокорина в ситуации с арестом в 2018 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-11-chochiyev-pro-to-kak-podruzhilsya-s-kokorinym-on-vsegda-bolshe-obshchalsya-s-osetinami-u-sashi-byli-kavkazskiye-ponyatiya
Алан Чочиев
Александр Кокорин
Футбол
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