Черевченко не пришел на пресс-конференцию после поражения от «Локомотива»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко по личным причинам не посетил пресс-конференцию после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

— С Игорем Геннадьевичем все в порядке. Просто по личным причинам ему надо было сразу после матча срочно уехать со стадиона, — сказал руководитель пресс-службы «Химок» Иван Тугарин. (Константин Алексеев)