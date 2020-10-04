Черевченко не пришел на пресс-конференцию после поражения от «Локомотива»
16:46
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко по личным причинам не посетил пресс-конференцию после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.
— С Игорем Геннадьевичем все в порядке. Просто по личным причинам ему надо было сразу после матча срочно уехать со стадиона, — сказал руководитель пресс-службы «Химок» Иван Тугарин. (Константин Алексеев)
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