Черчесов, Романцев и Симонян прибыли на церемонию прощания с Рейнгольдом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на церемонию прощания с чемпионом СССР-1962, известным футболистом «Спартака» Валерием Рейнгольдом, который скончался 11 февраля на 78-м году жизни.

Также в манеже академии красно-белых присутствуют первый вице-президент РФС Никита Симонян и cамый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год и стал чемпионом страны в 1962-м, а также выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах. (Дмитрий Гирин)

Ушел из жизни Валерий Рейнгольд. Том Сойер нашего футбола