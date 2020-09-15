Портал Transfermarkt.com опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных лиг мира.

По версии сайта, самая ценная лига — АПЛ (общая стоимость футболистов — 8,5 миллиарда евро). Второе место — у ла лиги (5,2 миллиарда евро), на третьей строчке — серия А (5 миллиардов евро).

Российская Тинькофф РПЛ оказалась на 9-м месте рейтинга (887,7 миллиона евро). Наше первенство оказалось ниже чемпионата Бразилии (935,6 миллиона евро) и чемпионшипа — второго по силе дивизиона английского футбола (1,2 миллиарда евро).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. АПЛ (8,5 миллиарда евро)

2. Ла лига (5,2 миллиарда евро)

3. Серия А (5,0 миллиарда евро)

4. Бундеслига (4,3 миллиарда евро)

5. Лига 1 (3,2 миллиарда евро)

6. Чемпионат Португалии (1,2 миллиарда евро)

7. Чемпионшип (1,2 миллиарда евро)

8. Чемпионат Бразилии (935,6 миллиона евро)

9. Тинькофф РПЛ (887,7 миллиона евро)

10. Чемпионат Голландии (844,1 миллиона евро)