«Чайка» арендовала голкипера «Краснодара» Штепу

Вратарь «Краснодара» Михаил Штепа на правах аренды перешел в «Чайку», сообщает пресс-служба клуба первой лиги.

21-летний голкипер является воспитанником «Краснодара». Он провел 12 матчей за вторую команду «быков», пропустил 25 мячей и один раз отыграл на ноль.

Контракт Штепы с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.