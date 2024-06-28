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Сегодня, 13:07

«Чайка» арендовала голкипера «Краснодара» Штепу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Михаил Штепа на правах аренды перешел в «Чайку», сообщает пресс-служба клуба первой лиги.

21-летний голкипер является воспитанником «Краснодара». Он провел 12 матчей за вторую команду «быков», пропустил 25 мячей и один раз отыграл на ноль.

Контракт Штепы с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: ФК «Чайка»
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Чайка (Песчанокопское)
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