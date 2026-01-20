Фильм «Золотой дубль» о Никите Симоняне выйдет в прокат 29 января

Художественный фильм о Никите Симоняне, снятый при поддержке РФС, выйдет в прокат 29 января.

Картина «Золотой дубль» посвящена одному из этапов тренерской карьеры Симоняна — победам ереванского «Арарата» в чемпионате и Кубке СССР в 1973 году. Роль легенды советского футбола в совместном проекте AP Cinema и онлайн-кинотеатра START при поддержке Министерства культуры РФ исполнил актер Егор Бероев.

26 января состоится предпремьерный показ фильма для легенд отечественного футбола и СМИ. В широкий прокат он выходит 29 января.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. 24 ноября именем Симоняна была названа трибуна А на «Лукойл Арене».

В составе «Спартака» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР, а вместе со сборной СССР — олимпийским чемпионом (1956).

В тренерской карьере он дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» Симонян становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Также специалист возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».