Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в беседе с «СЭ» прокомментировал решение судей засчитать мяч нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала».

— Если брать по ногам, то они находились примерно на одной линии. Но мы не можем смотреть по ногам, мы должны смотреть по всем частям тела, — заявил Бартфельд «СЭ». — Дзюба устремлялся вперед. И голова, грудь у него были ближе к линии ворот, чем у защитника. Значит мы можем определить, что в момент передачи Дзюба находился в положении вне игры. Ничего другого я здесь определить не могу.

Судьи на ВАР мучились минут пять. Не решились пойти против «Зенита». Но должны же судить не по названиям команд, а по майкам: зеленые против красных, белые против салатовых. Названия команд мы должны забыть.

(Сергей Федоров)