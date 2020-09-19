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Бывший инспектор ФИФА — о голе Дзюбы: «Судьи на ВАР не решились пойти против «Зенита»

17:48
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Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в беседе с «СЭ» прокомментировал решение судей засчитать мяч нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала».

— Если брать по ногам, то они находились примерно на одной линии. Но мы не можем смотреть по ногам, мы должны смотреть по всем частям тела, — заявил Бартфельд «СЭ». — Дзюба устремлялся вперед. И голова, грудь у него были ближе к линии ворот, чем у защитника. Значит мы можем определить, что в момент передачи Дзюба находился в положении вне игры. Ничего другого я здесь определить не могу.

Судьи на ВАР мучились минут пять. Не решились пойти против «Зенита». Но должны же судить не по названиям команд, а по майкам: зеленые против красных, белые против салатовых. Названия команд мы должны забыть.
(Сергей Федоров)

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