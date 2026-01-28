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28 января, 21:30

Быстров раскритиковал «Спартак» из-за ситуации с Самошниковым: «Хочется услышать какие-то объяснения, а не мычание»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился с «СЭ» мнением о ситуации со здоровьем защитника красно-белых Ильи Самошникова.

28-летний россиянин покинул сбор команды в ОАЭ по медицинским причинам, при этом клуб не уточнил подробности. В «Спартаке» заявили, что футболист продолжит подготовку к весенней части сезона-2025/26 в Москве, однако позднее агент игрока Алексей Бабырь сообщил, что Самошников вернется в ОАЭ через неделю и продолжит сбор с командой.

«Какое может быть мнение об игроке, который должен был усилить клуб, но не играет? Его просто нет. Он просто пропал. Пока свой трансфер он не оправдал. Хочется услышать из клуба какие-то объяснения, а не просто мычание себе под нос. Со стороны его агента комментарии для меня понятны. Скажешь лишнее — оштрафуют. Но со стороны клуба это мычание я не понимаю. Такому клубу как «Спартак» нечего бояться высказывать позицию по своим футболистам, даже если у них есть проблемы. А так: то доктор, то агент что-то говорит. Клуб должен высказаться и закрыть тему. Если что-то у него не получается, то нужно найти вариант где получится играть. Либо заканчивать карьеру. Если не можешь играть на протяжении года или двух», — сказал Быстров «СЭ».

Самошников перешел в «Спартак» в августе 2025 года. В сезоне-2025/26 футболист принял участие в 7 матчах команды во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В последний раз защитник принимал участие в официальном матче 25 октября 2025 года: тогда он вышел на замену в конце игры 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0), провел на поле 9 минут и не отметился результативными действиями.

Защитник &laquo;Спартака&raquo; Илья Самошников.Самошников не играет из-за депрессии? Футболист уехал со сборов «Спартака»

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Владимир Быстров
Илья Самошников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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