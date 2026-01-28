Тренер «Пари НН» Шпилевский — об отмененном матче с «Факелом»: «Хочу играть при любых условиях»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал ситуацию с отмененным товарищеским матчем против «Факела».

«Конечно, прежде всего, главная причина — погодные условия. Ребята тоже выражали свои опасения, и мы должны прислушиваться к их мнению. Понятно, что поле было травмоопасное. Разумеется, хотелось бы сыграть, никто специально матч не отменял. Я последний, кто отказывается от товарищеских матчей. Хочу играть при любых условиях. Это можно понять и по моему поведению на поле: вы никогда не увидите меня в солнцезащитных очках или в дождь под зонтом, потому что я хочу находиться на уровне с футболистами, быть примером для них. Поэтому обвинять, что я отказался играть. При всем уважении, это не так», — приводит слова тренера пресс-служба «Пари НН».

Ранее пресс-служба воронежцев в Telegram-канале заявила: «Из-за сложных погодных условий по решению главного тренера «Пари НН» игра отменена». В Белеке 27 января прошел ливень с градом.

Позднее в нижегородском клубе раскритиковали данное заявление, отметив что решение об отмене принимали обе стороны.