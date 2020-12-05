Быстров — об игре «Спартака»: «Печально наблюдать. С командами нижней части таблицы надо играть в атакующий футбол»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1).
— «Спартак» — народная команда, у которой много болельщиков по всей стране! — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер». — Видеть «Спартак» оборонительный, когда пять человек стоят на своей половине, даже с «Тамбовом»... Ладно с «Зенитом» или ЦСКА! А с командами нижней части таблицы надо играть в атакующий футбол. Это печально наблюдать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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