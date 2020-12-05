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Быстров — об игре «Спартака»: «Печально наблюдать. С командами нижней части таблицы надо играть в атакующий футбол»

18:36

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1).

— «Спартак» — народная команда, у которой много болельщиков по всей стране! — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер». — Видеть «Спартак» оборонительный, когда пять человек стоят на своей половине, даже с «Тамбовом»... Ладно с «Зенитом» или ЦСКА! А с командами нижней части таблицы надо играть в атакующий футбол. Это печально наблюдать.

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