Булыкин заявил, что вопрос уголовного дела Промеса находится вне юрисдикции РФС и РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-игрок сборной России, а ныне депутат Государственной Думы Дмитрий Булыкин уверен, что Российский футбольный союз (РФС) не должен дисквалифицировать нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из-за приговора, вынесенного футболисту Королевским судом Нидерландов.

«Этот вопрос вне юрисдикции РФС и РПЛ. Все решает иностранный суд, и как он решит — это их дело. А здесь, думаю, судьбу Квинси будет решать «Спартак», а не лига. Он заявлен, является футболистом команды. Не знаю всех юридических моментов, но, как по мне, «Спартак» и Промес должны искать решение, чтобы клуб и футболист не пострадали во время этого процесса. «Спартак» должен сделать все возможное, чтобы Промес играл за команду и приносил пользу», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.