Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал победу над «Ростовом» (4:2) в 10-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Игра очень хорошая, добротного уровня! Столько голов, столько позитивных эмоций! Ребята молодцы! Обе команды сражались, — подчеркнул Ротенберг. — За счет чего победили? Выходили с запредельным настроем — только на победу. Поэтому и такие голы забивали. Просто шедевры получились! Зритель однозначно получил удовольствие. Это настоящая российская премьер-лига. Мы способны показывать достойный футбол. По-моему, все это сегодня увидели.

— РПЛ — не дно?

— Нет, конечно! Сами же видели, какая борьба, какая интрига, какой футбол!

— Что сегодня произошло с Заболотным?

— А я в него всегда верил. Знал, что он «выстрелит». Просто Антон парень эмоциональный. Когда что-то не получалось, то он уходил в себя. Но сегодня боролся везде, на каждом участке поля, все мячи выгрызал. Его же пинали со всех сторон... Кто-то прямой ногой в ухо попал... Хорошо, что ухо не сломали! Прямо в голову... Там можно было жестче наказать игрока «Ростова». (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Ротенбергом в ближайшее время на сайте «СЭ»