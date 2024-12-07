Гаврилов верит, что «Спартак» может побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:3).

«Очень рад за «Спартак», что они одержали шестую подряд победу в чемпионате. Главное, чтобы весной также продолжали играть. «Спартак» может побороться за чемпионство в этом сезоне, там «Краснодар» и «Зенит» недалеко в турнирной таблице. Главное, верить и кропотливо работать», — сказал Гаврилов «СЭ».

«Спартак» после 18-го тура занимает третьем место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков.