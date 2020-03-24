Болельщики «Спартака» будут помогать ветеранам во время пандемии коронавируса

Болельщики «Спартака» выступили с инициативой помощи ветеранам клуба, которые не могут самостоятельно покупать продукты из-за эпидемии коронавируса.

— В это непростое для всех время мы приняли решение сосредоточиться на поддержке тех, кто особо остро нуждается в нашей заботе и внимании, — говорится в сообщении фанатской группировки. — На наших ветеранах, болельщиках в возрасте и тех, кто из-за бушующей эпидемии коронавируса по медицинским и возрастным показаниям вынужден находится на карантине и самоизоляции.

С сегодняшнего дня, мы на постоянной основе будем покупать и доставлять продуктовые пакеты находящимся в самоизоляции спартаковцам.

Первые посылки от нас уже направились к семье Николая Петровича Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина, а также к ветеранам нашего клуба Александру Пискареву, Владимиру Петрову, Николаю Киселеву, Сергею Рожкову, Сергею Ольшанскому и Александру Гребневу.

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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.



