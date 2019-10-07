Артем Ребров: «Стыдно за результат»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров после поражения от «Краснодара» (1:2) в 12-м туре чемпионата России поделился мнением о ситуации с травмированными в команде.

— Обычно так всегда, когда бывает серия каких-то поражений, случаются травмы, — цитирует Rusfootball Реброва. — С другой стороны — это шанс для других футболистов показать себя. Это важно в такие моменты. Да, сегодня не удалось. Стыдно за результат, но не стыдно за то, как ребята старались и боролись. Мы выглядели достойно против очень хорошей команды. Думаю, болельщикам игра понравилась. Спасибо нашим болельщикам, что нас поддерживали и поддерживают.

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