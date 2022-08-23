«Хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». Аршавин — о трансфере Шайхтдинова

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин выразил надежду, что защитник Дамир Шайхтдинов принесет команде пользу.

18-летний футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака».

«Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом», — приводит официальный сайт сине-бело-голубых слова Аршавина. — У нас появилась возможность пригласить его из-за того, что в другую команду перешел Александр Сандрачук. Мы обсудили детали с Артемом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения. Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока нужно сотрудничать. Надеемся, что Дамир принесет нам пользу и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперед. Все зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович (Семак) захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя».