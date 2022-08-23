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Сегодня, 19:06

«Хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». Аршавин — о трансфере Шайхтдинова

Читать «СЭ» в
Дамир Шайхтдинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин выразил надежду, что защитник Дамир Шайхтдинов принесет команде пользу.

18-летний футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака».

«Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом», — приводит официальный сайт сине-бело-голубых слова Аршавина. — У нас появилась возможность пригласить его из-за того, что в другую команду перешел Александр Сандрачук. Мы обсудили детали с Артемом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения. Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока нужно сотрудничать. Надеемся, что Дамир принесет нам пользу и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперед. Все зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович (Семак) захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя».

Источник: fc-zenit.ru
Андрей Аршавин
ФК Зенит
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3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
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 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
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 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
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 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
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Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
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Даниил Уткин

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Сочи

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Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

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