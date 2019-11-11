Аркадий Дворкович: «При Тедеско «Спартак» может обрести стабильность»

Президент Международной шахматной федерации (FIDE), болельщик «Спартака» Аркадий Дворкович считает, что под руководством Доменико Тедеско красно-белые смогут обрести стабильность. 34-летний немец возглавил «Спартак» в октябре, под его руководством команда набрала семь очков в четырех последних турах РПЛ.

— Любой специалист такого уровня перспективен, — цитирует РИА Новости Дворковича. — Первые матчи под его руководством пока оставляют смешанные впечатления. Мне кажется, что «Спартак» сейчас может обрести стабильность и не допускать тяжелых осечек. И, соответственно, закрепиться хотя бы на том месте, на каком он сейчас находится.

Главное, что он изменил настроение игроков и сделал некоторые передвижки. Прежде всего, смена позиции Бакаева явно влияет в положительном смысле на игру команды.

В этом году более высокой задачей будет выиграть Кубок России, но сделать это будет непросто, потому что конкуренция очень высокая.