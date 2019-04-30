Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе. Также он оценил выступление соотечественника Александра Головина за "Монако".

- Смотрел последний матч "Монако" с "ПСЖ". Головин забил, - сказал Антон. - Считаю, что уехать в Европу было правильным для него решением, так как он сейчас выделяется на фоне остальных игроков своей команды. Он выглядит лучше своих партнеров. Это правильное решение. Посмотрите на всех других россиян, играющих в Европе. Поэтому если будет предложение, то я с удовольствием уехал бы. Все зависит от меня.