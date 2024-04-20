Семшов допустил, что может завершить тренерскую карьеру

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов заявил, что может завершить тренерскую карьеру.

«Ни одного предложения. Даже из медиалиги. Может, моя тренерская карьера вообще закончится, потому что тренер должен постоянно работать. Если работать — значит, работать постоянно. А работать два месяца или полгода, а потом год сидеть дома — это мучение. Лучше другими проектами заниматься — на ТВ или где-то еще», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Последним местом работы Семшова была «Чайка», которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 46-летний специалист входил в тренерский штаб «Химок» и тульского «Арсенала».