Анна Щербакова — о матче «Спартака»: «Супер! Мне понравилось»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась впечатлениями от матча 12-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (5:2).

«Как сегодняшний футбол? Супер! Мне понравилось», — сказала Щербакова ТАСС.

Благодаря победе «Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые 16 октября в гостях сыграют против ЦСКА.