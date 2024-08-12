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ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего тренера команды Федотова

Руслан Минаев
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ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Владимира Федотова. 12 августа специалисту исполнилось 58 лет.

«Поздравляем и желаем здоровья, семейного благополучия и успехов на тренерском поприще!» — говорится в Telegram-канале клуба.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Владимир Федотов подал в&nbsp;суд на&nbsp;ЦСКА. Федотов хочет отсудить у ЦСКА 200 миллионов рублей. Экс-тренер армейцев не согласен с условиями увольнения

6 августа стало известно, что тренер подал иск в палату по разрешению споров. По данным СМИ, он рассчитывал добиться от армейцев выплаты в размере 200 миллионов рублей.

По информации «СЭ», в контракте Федотова с ЦСКА были прописаны следующие условия компенсации при досрочном расторжении: если команда занимает 1-е или 2-е место, 100 процентов зарплаты до окончания соглашения, за 3-е место — 70 процентов, за 4-е и 5-е место — 30 процентов. За остальные места компенсация не полагалась.

Владимир Федотов (тренер)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
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Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
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Кр. Советов – Факел
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Зенит

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Алексей Батраков

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Динамо

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 3 1 0
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