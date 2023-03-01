Генеральный директор «Химок» Оленев отреагировали на возможный переход Зе Луиша в клуб

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал для «СЭ» новость о возможном переходе в подмосковный клуб нападающего «Хатайспора» Зе Луиша. Ранее об этом написал журналист Иван Карпов у себя в Telegram-канале.

«Интересная новость. Есть же еще право и возможность после регистрационного периода внести в заявку футболистов, ставших свободными агентами, этот период еще действует. С нашей стороны пока не могу прокомментировать», — сказал Оленев «СЭ».

Зе Луиш уже играл в чемпионате России за «Спартак» с 2015 по 2019 год и «Локомотив» с 2020 по 2022 год.

В текущем сезоне он провел за турецкую команду 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.