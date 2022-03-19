Андрей Червиченко: «Спартак» создал всего три-четыре момента против «Нижнего» Мало!»

Андрей Червиченко считает, что «Спартак» создал мало моментов в матче против «Нижнего Новгорода»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о гостевой ничьей красно-белых с «Нижним Новгородом» (1:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

— Выходит, что «Спартак» не смог реабилитироваться за поражение от «Краснодара». Во всяком случае, по результату, — считает Червчиченко. — Хотя по игре «Спартак» смотрелся предпочтительнее. Однако если конвертировать состав в стоимость футболистов, то итог, безусловно, удручающий...

— Не считаете, что москвичам не повезло? На победу-то они наиграли?

— На мой взгляд, маловато опасных моментов. Три-четыре.

— Рассчитывали на большее?

— Конечно. Думаю, «Спартак» должен был гораздо сильнее поддавливать команду Кержакова, а не доводить все до этого пенальти.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 22 матчах.