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Андрей Червиченко: «Спартак» создал всего три-четыре момента против «Нижнего» Мало!»

Андрей Червиченко считает, что «Спартак» создал мало моментов в матче против «Нижнего Новгорода»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о гостевой ничьей красно-белых с «Нижним Новгородом» (1:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

 
Андрей Червиченко высказался о&nbsp;результате матча 22-го тура РПЛ &laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Пенальти Промеса? Главное, чтобы в «Спартаке» не увидели в этом очередной заговор». Мнение Червиченко

— Выходит, что «Спартак» не смог реабилитироваться за поражение от «Краснодара». Во всяком случае, по результату, — считает Червчиченко. — Хотя по игре «Спартак» смотрелся предпочтительнее. Однако если конвертировать состав в стоимость футболистов, то итог, безусловно, удручающий...

— Не считаете, что москвичам не повезло? На победу-то они наиграли?

— На мой взгляд, маловато опасных моментов. Три-четыре.

— Рассчитывали на большее?

— Конечно. Думаю, «Спартак» должен был гораздо сильнее поддавливать команду Кержакова, а не доводить все до этого пенальти.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 22 матчах.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:1
Спартак
Голы
Мартинс, 72 (0:1), Юлдошев, 74 (1:1)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Каккоев (Кечкеш, 62) Гоцук Кравцов Шарипов Калинский Стоцкий (Александров, 86) Эннин Сулейманов (Горбунов, 71)
Спартак
Селихов Жиго Айртон (Мозес, 46) Джикия Литвинов (Соболев, 87) Бакаев (Умяров, 65) Мартинс Хлусевич Зобнин (Игнатов, 65) Николсон Промес
Предупреждения
Эннин 43’, Сулейманов 55’, Стоцкий 75’, Кравцов 88’, Нигматуллин 90+4’  -  Мартинс 83’, Игнатов 90+3’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ширяев (Ставрополь) Образко (Ставрополь)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Демешко (Химки)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

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12%

1.73
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Нижний Новгород 1
Спартак 1
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24%

1.74

Обе забьют - да

19%

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ФК Нижний Новгород
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 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
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 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
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