«Ахмат» — «Локомотив»: Кухта вывел гостей вперед

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта забил гол в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он вывел гостей вперед во втором тайме — 3:2.

Чех откликнулся на навес с фланга и пробил головой по воротам. Голкипер «Ахмата» смог среагировать на удар, но не удержал мяч, который заполз в ворота.