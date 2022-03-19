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Полузащитник «Спартака» Мартинс Перейра прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). В этой встрече он забил дебютный гол в составе красно-белых.

«Я разочарован, мы хотели победить, сражались. Но это только ничья, постараемся реабилитироваться в следующих матчах. Я бы не сказал, что мы боялись в первом тайме. Может быть, просто не шли на риск, надо было играть агрессивнее. В конце концов, мы забили гол, а пропустили буквально через 10 секунд, это недопустимо на таком уровне.

Если бы я знал причину наших неудач, думаю, мы бы сегодня выиграли. Не могу вам ее назвать. Мы должны делать все зависящее от нас, чтобы исправить эту ситуацию», — заявил хавбек.

«Спартак» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет двумя строчками ниже, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Спартак» в гостях встретится со столичным «Локомотивом» 2 апреля.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Кристофер Мартинс Перейра
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5
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