Полузащитник «Спартака» Мартинс Перейра прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). В этой встрече он забил дебютный гол в составе красно-белых.

«Я разочарован, мы хотели победить, сражались. Но это только ничья, постараемся реабилитироваться в следующих матчах. Я бы не сказал, что мы боялись в первом тайме. Может быть, просто не шли на риск, надо было играть агрессивнее. В конце концов, мы забили гол, а пропустили буквально через 10 секунд, это недопустимо на таком уровне.

Если бы я знал причину наших неудач, думаю, мы бы сегодня выиграли. Не могу вам ее назвать. Мы должны делать все зависящее от нас, чтобы исправить эту ситуацию», — заявил хавбек.

«Спартак» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет двумя строчками ниже, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Спартак» в гостях встретится со столичным «Локомотивом» 2 апреля.